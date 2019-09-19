Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda bu gece Slovakya’nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yapacağı maç için dün Slovakya’ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Bratislava Havalimanı’na giden kafileyi, Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül karşıladı. Beşiktaş ’ta sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco, kafilede yer almadı.

Bu kez tutum farklı

Başakşehir’in başında görev yaptığı dönemde önceki yıllarda Avrupa Ligi için belirlediği kadrolar sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlılar’da bu tutumunu değiştirdi. İstanbul temsilcisinin başındayken takımın ilk 11’inde görevlendirdiği birçok ismi Avrupa’da oynadığı grup karşılaşmalarında sahaya sürmeyen Avcı, bu akşam Slovan Bratislava’yla oynayacakları mücadelenin kadrosunu as oyuncularından belirledi.

Kadroda 20 isim var

Beşiktaş’ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor; Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.