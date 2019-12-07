Beşiktaş'ta son dakika! 3 ismin bileti kesildi!
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı, 24Erzincanspor galibiyeti sonrasında yönetimle bir araya geldi. Lens, Orkan ve Boyd’la ara transfer döneminde yolların ayrılabileceğini söyleyen Avcı’nın; Oğuzhan’ın kiralanmasına da sıcak baktığını ilettiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor’u 3-0’lık skorla yendikleri mücadelenin ardından yönetimle bir araya geldi. Ocak ayındaki transfer dönemi ve sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncularla ilgili olarak idarecilerle görüş alışverişinde bulunan Abdullah Avcı’nın, “Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’ın performanslarından memnunum. Onlarla devam edebiliriz. Ancak 3 oyuncumuzun da yaşları ortada. Önümüzdeki sezon öncesinde bu 3 isim için mutlaka alternatif bulmalıyız” dediği öğrenildi.
Forvet ve stoper istiyor
Ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde yönetimden bir forvet ve stoper isteğinde bulunan Avcı’nın, performansları beklentileri karşılamayan; Jeremain Lens, Orkan Çınar ve Tyler Boyd’la yolların ayrılabileceğini ilettiği kaydedildi. Ek olarak Abdullah Avcı’nın; Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Umut Nayir 3’lüsüne de gelebilecek kiralama tekliflerinin değerlendirilebileceğini ilettiği bildirildi.
Orhan Yıldırım
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