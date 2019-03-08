Beşiktaş'ta son aday Niko Kovac

Takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise Bayern Münih’in Hırvat teknik adamı Niko Kovac var.

08 Mart 2019, Cuma 10:19
- A +
Beşiktaş'ta son aday Niko Kovac

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük için Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Guti Hernandez isimleri konuşulsa da yönetimin takımın başına yabancı bir isim getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin bu doğrultuda 3-4 teknik adamla görüştüğü, listenin başında ise Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'ın olduğu gelen bilgiler arasında.

Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta elde ettiği önemli başarı sonrası Bayern Münih'in başına geçen Kovac, burada bekleneni veremedi. Hırvat hocanın Alman devindeki kaderi ise takımın alacağı sonuçlara endeksli. (Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.