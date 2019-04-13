Medipol Başakşehir karşısında zirveyi yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, savunmanın soluna çare arıyor. Adriano’nun görev yapamayacak olması nedeniyle arayış içine geçen Güneş, rakibine sürpriz hazırlığı içerisinde...

Son zamanlarda sol taraftan gelen ataklarda, hazırlıksız yakalanan Beşiktaş savunmasını toparlamak için, taktik planlar geliştiren Güneş, sol bekte Medel’e şans vermeyi planlıyor. Onun önünde de Caner Erkin görevlendirilerek rakibin en etkili alanı olan sağ bölge kilitlenmiş olacak.

Savunmanın göbeğinde ya da orta sahada oynamayı daha çok isteyen Şilili futbolcu, sol bekte oynamayı kabul ettiği vurgulandı. Medipol Başakşehir’deki Edin Visca’yı bu şekilde durdurmayı düşünen Şenol Hoca’nın, Emre ve Robinho gibi isimleri de etkisiz bırakmak için çalıştığı dile getirildi.

Kadronun geri kalan bölümünde ise aynı isimlere yer verecek olan deneyimli teknik adamın, Adriano konusunda iyice sıkıldı. Adriano’nun oynayıp oynamama konusundaki isteksizliğinden bıkan siyah-beyazlı teknik adam, bu durumdan dolayı isteksiz olan Medel’i de ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

Kaynak: Skorer