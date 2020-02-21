Beşiktaş'ta yarın oynanacak Trabzonspor derbisinde kadro netleşmeye başladı. Ancak Sergen hoca sol kanatta hangi ikiliye şans vereceğine karar veremiyor... Genç teknik adam iki formül üzerinde duruyor. İlki Rebocho'nun savunmanın solunda, önünde ise Caner'in oynaması... İkincisi ise Caner'in savunmanın solunda önünde ise Nkoudou'nun oynaması... Sergen Yalçın'ın solda hangi ikiliyi oynatacağına maç saatinde karar vereceği öğrenildi.

Rebocho Süper Lig'de son olarak 1 Şubat'ta oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almıştı. O maçta süre alamamıştı.

Kaynak: Takvim