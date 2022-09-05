Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Siyah-Beyazlılar, sol kanat için bir takviye daha yapmak istiyor. Beşiktaş Yönetimi, bu konuda rotasını Ada'ya çevirdi. Kara Kartal, İngiltere Premier Lig'de forma giyen iki isim üzerine yoğunlaştı. İlk etapta daha önce de gündeme gelen ve Bournemouth adına mücadele eden Siriki Dembele var. Listenin ikinci sırasında ise daha önce Galatasaray 'ın da ilgilendiği Southampton'dan Nathan Redmond yer alıyor.

Ayrılmak istiyorlar

İki oyuncu da bu sezon Premier Lig'de istediği süreleri alamadı. Hâl böyle olunca Dembele ve Redmond, şans bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Dembele'nin bir, Redmond'un ise 3 yıllık kontratı bulunuyor. Beşiktaş, iki isimden birisini kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor