Beşiktaş'ta sol açığa İspanyol aday: Jony!

Beşiktaş'ın, Abdurrahim Albayrak ile de görüşen Meksikalı menajerlerle İspanyol sol kanat oyuncusu Jony’nin transferini masaya yatırdığı öğrenildi.

29 Haziran 2019, Cumartesi 08:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sol açığa İspanyol aday: Jony!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta dokunuşlarına başladı. Ricardo Quaresma'nın belirsizliği ve Jeremain Lens'in performansının yeterli bulunmaması üzerine bu bölgeye transfer yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündeme İspanyol sol kanat Jony geldi.

Geçtiğimiz sezon Deportivo Aleves’te 36 maçta forma giyip 5 gol ve 10 asistle oynayan Jony’nin bonservisi ise Malaga’da bulunuyor.

Meksikalı menajer Ordiales’in yönetime, Jony’yi 2-3 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş’a getirebileceğini ilettiği öğrenildi.

Kaynak: Güneş

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