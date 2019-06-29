Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta dokunuşlarına başladı. Ricardo Quaresma'nın belirsizliği ve Jeremain Lens'in performansının yeterli bulunmaması üzerine bu bölgeye transfer yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündeme İspanyol sol kanat Jony geldi.

Geçtiğimiz sezon Deportivo Aleves’te 36 maçta forma giyip 5 gol ve 10 asistle oynayan Jony’nin bonservisi ise Malaga’da bulunuyor.

Meksikalı menajer Ordiales’in yönetime, Jony’yi 2-3 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş’a getirebileceğini ilettiği öğrenildi.

Kaynak: Güneş