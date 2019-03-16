Beşiktaş'ta şok sakatlık

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş maç içerisinde Adriano'nun sakatlanması ile büyük bir şok yaşadı. Siyah Beyazlı ekipte Caner Erkin de sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

16 Mart 2019, Cumartesi 19:20
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Beşiktaş'ta şok sakatlık

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Siyah Beyazlı ekip henüz 8. dakikada sakatlık şoku yaşadı. Tecrübeli sol bek Adriano arka adelesinde zorlanma hissedince kendini yere bıraktı. Sağlık ekbinin kontrolü sonrası Breazilyalı savunmacı oyuna devam edemeyeceğini belirtti. 12. dakikaya kadar sahada 10 kişi mücadele eden Beşiktaş'ta oyuna giren isim Necip Uysal oldu.

Şenol Güneş sol beke Gary Medel'i çekti. Necip de stoperde görev aldı. Caner Erkin de sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

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