Beşiktaş 'ta flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşmesini fesheden Kartal, takımın başına 2015-2019 yılları arasında görev alan ve 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş geldi.

Tecrübeli teknik adam, ekibiyle birlikte çalışmalar başlamış, gidecek isimleri belirlerken, transfer edilmesi gereken bölgeleri de yavaş yavaş netleştirmeye başlamıştı.

Ancak Kartal son dakika gelişmesiyle karşılaştı. Beşiktaş'ta sezon öncesi kampında gösterdiği performansla dikkat çeken ancak yabancı sınırlaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Tyler Boyd herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

KENDİSİNİ BİR TÜRLÜ KANITLAYAMADI

Kiralık oynadığı Ankaragücü’nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares’ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş’ta kendini bir türlü kanıtlayamadı.

Önce Demir Grup Sivasspor, sonrasında ise Çaykur Rizespor’a kiralık gönderilen ABD’li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi. Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd’un kontratı bu sezon sonunda bitecekti.

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A takım listesine yazılmadığı için çalışma özgürlüğünün elinden aldığına inanan Tyler Boyd’un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

Skorer'de yer alan habere göre; resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından deneyimli oyuncunun fesih işlemi 4 Kasım tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirildi. Bu işlem, TFF’nin internet sitesine de yansıdı. Ancak Beşiktaş Kulübü fesih işlemiyle ilgili KAP’a henüz bir bildirim göndermedi.

FIFA TEHLİKESİ

Tyler Boyd, Beşiktaş’tan ayrılsa bile futbolcunun “haklı feshi” onaylanırsa, siyah-beyazlılar, kalan tüm alacaklarını ödemek zorunda kalacak. Taraflar arasında uzlaşma olmaması durumunda 27 yaşındaki ABD’li oyuncunun FIFA’ya gidebileceği ve hukuksal süreç başlatabileceği ifade edildi.





2.3 MİLYONDAN 425 BİNE DÜŞTÜ

Kartal’a büyük umutlarla gelen Tyler Boyd’un transfer piyasasındaki değeri son 3 yılda büyük düşüş kaydetti.

Beşiktaş tarafından 2,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Vitoria Guimares’ten transfer edilen ABD’li oyuncunun Ekim 2019’da 2,3 milyon euro olan bonservis değeri 425 bin euroya kadar geriledi.

Sözleşmesini feshederek serbest kalan Boyd’un ara transferde Süper Lig’den bir kulüple anlaşabileceği iddia edildi.



