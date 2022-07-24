Beşiktaş'ta şok ayrılık! N'Koudou'nun sözleşmesi feshediliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, Kevin N'koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş 'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi. 2019'dan beri Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Geçen sezon 4 gol attı
Kevin N'Koudou geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. 2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik katkı verdi. (Ajansspor)