Beşiktaş 'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi. 2019'dan beri Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Geçen sezon 4 gol attı

Kevin N'Koudou geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. 2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik katkı verdi. (Ajansspor)