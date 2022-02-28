Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü Vodafone Park’ta Kayserispor’la karşılaşacak olan Beşiktaş için, Ziraat Türkiye Kupası’nın önemi bir hayli fazla. Ligde 5-6 maçlık galibiyet serilerini bir türlü yakalayamayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa Kupalarına gitmek için mutlaka ilk dördün içinde yer almak zorunda. Bunu sezon bitimine kadar kovalayacak ve sıralamada yükselmek için çabalayacak olan Kara Kartallar için, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu ise kupayı almaktan geçiyor. Başta futbolcular olmak üzere tüm teknik heyet ve yönetim de Kayserispor maçına konsantre olmuş durumda ve mücadeleyi kazanıp yarı finale çıkmak tek hedef durumunda.

Üç isimden müjde

Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Mert Günok, Georges Nkoudou ve Miralem Pjanic, takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sivas maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5’e 2 ve şut çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Zorlu periyoda giriş yapıldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ’u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, son iki maçtan galibiyetle ayrılarak yükselişe geçti. Sivas deplasmanıyla başlayan ve Kayserispor, Başakşehir, Galatasaray ile devam edecek olan zorlu bir periyodun içine giren Siyah-Beyazlılar, galibiyetin yanında oynanan güzel futbola da seviniyor. Sivas gibi çok zor olan deplasmanda 3 gol atan Beşiktaş’ta, Ghezzal’ın performansı büyük alkış alırken; Batshuayi, Teixeira ve Atiba da karşılaşmanın öne çıkan diğer futbolcuları oldular.