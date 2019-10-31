Siyah-Beyazlılar’da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kulüpte kısa sürede başarılı hamlelere imza atan Ahmet Nur Çebi, ilk olarak oyuncuların maaşlarını ödemişti. Yaklaşık 1 haftalık süreçte bulunan mali kaynakla geciken ücretleri futbolcuların hesaplarına yatıran Çebi ve kurmayları, Galatasaray karşılaşması öncesinde Ümraniye’ye çıkarma yapıp teknik ekip ve oyunculara manevi olarak da destek verdi. Yöneticilerin kendileriyle yakından ilgilenmesi sonrasında uzun sürenin ardından böyle bir ortamla karşılaşan futbolcular, derbiden galip ayrılıp bu desteğe sahada yanıt verdi.

Burak’ın durumu bugün belli olacak

Bu sezon gerek sakatlıklar gerekse de cezalılar nedeniyle bir türlü ideal 11 kuramayan Abdullah Avcı, sakat futbolculardan gelen haberlerle rahatladı. Eksiklerin olduğu dönemde eldeki isimleri sahaya süren Avcı, bu kez ilk 11’e kimi yazacağı konusunda kararsız. Galatasaray derbisi öncesinde iyileşen ve ilk 11’de sahaya çıkan Gökhan Gönül ve Diaby’nin, sakatlıktan dönmelerine karşın etkili bir futbol sergilemesi Avcı’nın yüzünü güldürürken, Ruiz, Douglas, N’Koudou ve Burak Yılmaz’ın da sakatlıklarını atlatması halinde, Avcı’nın Antalya karşısında nasıl bir 11 kuracağı merak konusu.

Dorukhan ve Caner dışında...

Ruiz ve Douglas takımla birlikte çalışırken, N’Koudou’nun da takıma dahil olması bekleniyor. Bugün yapılacak olan detaylı analizler sonrasında Burak Yılmaz’ın da takıma dahil olup olmayacağına karar verilecek. Bu futbolcuların tamamının dönmesi durumunda Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı öncesinde eksik olarak sakatlığı bulunan Dorukhan ve cezalı Caner olacak. Böylece Abdullah Avcı, bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak bir maça hazırlık yapacak.