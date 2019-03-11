İki futbolcu kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçını kaçıracaktı. Ancak hem Medel hem de Quaresma sıkıntısız bir şekilde 90 dakikayı tamamladı. Kartal, Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma öncesi fire vermezken, sakat olan Mirin’in de iyileşmesi bekleniyor.

love you Guti’ tezahüratları

Beşiktaş’ta tribünlerin gündemindeki isim Guti’ydi... Şenol Güneş’in ayrılması halinde sezon sonuna kadarki süreç için teknik direktörlük koltuğunun 1 numaralı adayı olarak gösterilen İspanyol antrenör için taraftarlar sık sık tezahürat yaptı. Hem maç öncesinde hem de skor 2-2 iken tribünler ‘I love you Guti’ diye bağırdı.