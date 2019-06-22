Transferde planlı hareket eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Belçika basınında yer alan haberlerde, A Milli Takım forması da giyen Antwerp'li Sinan Bolat'ın Beşiktaş tarafından takip edildiği aktarıldı.

30 yaşındaki kalecinin transfer tekliflerine açık olduğu ve Türkiye'ye dönme fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Son iki yılda Belçika'da etkili bir performans gösterdiği belirtilen Sinan'ın şu anda tatil yaptığı ve gelecek hafta kariyeri açısından önemli bir karar vereceği bildirildi.

Kulübü Antwerp ile görüşeceği aktarılan Sinan Bolat'ın ya kalacağı ya da ayrılma kararı alacağı belirtildi. Daha önce Türkiye'de Kayserispor ile Galatasaray'da da oynayan Sinan Bolat, bu sezon 42 resmi maçta forma giymişti. (Skorer)