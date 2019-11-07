Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığa seçilmesiyle yeni bir döneme giren Beşiktaş’ta, Gökhan Keskin liderliğindeki scout ekibi, yurt içi ve yurt dışında oyuncu arayışına hız verdi. Keskin ve ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı’dan gelen talep üzerine arayışlarını savunma, kale ve forvet mevkileri üzerine yoğunlaştırdı.

Siyah beyazlıların bugüne dek yaptığı araştırmalar sonucunda iki futbolcunun ön plana çıktığı belirtildi. Bu isimlerin ilki, Hollanda 1. Ligi takımlarından Willem II’nin kalecisi Timon Wellenreuther.

Şampiyonlar Ligi tecrübesi var

23 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Alman kaleci, genç yaşına karşın oldukça deneyimli bir futbolcu. Wellenreuther, 2014-15 sezonunda henüz 19 yaşında iken Schalke 04 formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı 2 maçta forma giydi. Aynı sezon Schalke’de 8 Bundesliga karşılaşmasında oynayan Wellenreuther, bir sonraki sezon gittiği Mallorca’da 33 maçta görev yaptı.

Willem II ile sözleşmesi Haziran 2020’de sona erecek olan Wellenreuther, bu sezon oynadığı 13 maçta 17 gol yerken, 3 karşılaşmayı gol yemeden kapattı.

Emir Umit geleceğin yıldız adayı

Beşiktaş scout ekibinin olumlu rapor verdiği diğer futbolcu ise Kosova’nın FC Llapi takımında forma giyen Emit Umit. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşında ve 1.87 metre boyundaki defans oyuncusu, her iki ayağını da iyi kullanıyor.

Kosova U19 Milli Takımı’nda da forma giyen ve kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Umit’i, Avrupa’dan başka takımların da izlediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, Umit ve Wellenreuther’in transferlerini en kısa sürede gerçekleştirerek ucuza mal etmeyi planlıyor.

Kaynak: Hürriyet