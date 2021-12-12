Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek için yoğun çalışmada bulunan siyah beyazlılar, ilk olarak yabancı isimler üzerine planlama yapmıştı. Bu doğrultuda; Slaven Bilic ve Edin Terzic gibi isimlerle görüşüp maliyet sebebiyle diğer adaylara yönelen idareciler, listede yer alan teknik direktörleri ikna etme konusunda bütçeye takılıyor. Norwich City'den ayrılan Alman teknik adam Daniel Farke için yoğun çalışmada bulunan yönetim, tecrübeli ismin yüksek maaş beklentisi sebebiyle bu isimden de geri adım attı. Listedeki diğer isimler; Bruno Pinheiro ve Abel Ferreira konusunda da ekonomik engellere takılan Kara Kartal, planlamasını değiştirdi.

Şenol Güneş beklemede

Beşiktaşlı idareciler, dün itibarıyla yerli hoca konusunu da gündeme aldı. Bu doğrultuda gündeme ilk olarak gelen isim Şenol Güneş oldu. Beşiktaş ’la yaşadığı çifte şampiyonluğun ardından A Milli Takım ’a geçen Güneş, bu görevinden ayrılması sonrasında dinlenmeye geçmişti. Şu anda Trabzon’da ailesiyle inzivaya çekilen tecrübeli hoca, yerli hoca konusunda listenin başında yer alıyor. Yönetimin, teklif götürmesi halinde yeni hocanın Şenol Güneş olma ihtimali oldukça yüksek.

Rıza Çalımbay hazır kıta

Siyah Beyazlı camianın efsane isimleri arasında yer alan Rıza Çalımbay da yerli hoca konusunda Beşiktaş’ın en ciddi adaylarından... Sivasspor ’da başarılı görüntüsünü sürdüren ve sözleşmesinde Beşiktaş’tan teklif gelmesi halinde ayrılık maddesi bulunan Çalımbay, Kara Kartal’ın değerlendirmeye aldığı isimler arasında yer alıyor. Yönetimin, 48 saat içinde kararını verip yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

Okan Buruk için girişim olabilir

Başakşehir’le şampiyonluk yaşamasından bir süre sonra yollarını ayırıp özel sebeplerden dolayı ailesine zaman ayırma kararı alan Okan Buruk, listedeki diğer önemli aday. Özel problemlerini geride bırakan Buruk’un, teknik direktörlük kariyerine geri dönmeye hazır olduğu kaydedildi. Buruk’a henüz Beşiktaş’tan bir teklifin gitmediği ancak yönetimin genç hocayı da listesinde tuttuğu ve her an bir girişim olabileceği ifade edildi.