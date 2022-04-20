Sezona Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yalçın ile yollarını ayırıp göreve Önder Karaveli'yi getirmişti. Karaveli de Beşiktaş da bekleneni veremedi ve Fransız teknik adam Valerien Ismael takımını başına getirildi.

Fransız teknik adamın önderliğinde Trabzonspor , Aytemiz Alanyaspor ve Giresunspor ile karşılaşan Beşiktaş 5 puan toplarken 4 puan bıraktı. Siyah Beyazlılar, Pazartesi günü Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak.

Süper Lig'de Avrupa hedefini sürdürmek için Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gelecek sezonun ilk transfer hamlesini yapan Siyah Beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda diğer hedeflere yöneldi.

Golcü transferinde rota Sörloth ve Buksa

Golcü transferinde Alexander Sörloth ve Adam Buksa’ya odaklanan Beşiktaş diğer yandan sözleşmesi bitecek futbolcuların durumlarını da netleştirmeye çalışıyor. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’ye yeni kontrat teklif etmeyecek olan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın’la yola devam etmeyi planlıyor.

Can Bozdoğan ve Güven Yalçın'la yola devam

Golcü transferinde Alexander Sörloth ve Adam Buksa’ya odaklanan Beşiktaş diğer yandan sözleşmesi bitecek futbolcuların durumlarını da netleştirmeye çalışıyor. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre’ye yeni kontrat teklif etmeyecek olan siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın’la yola devam etmeyi planlıyor.Teknik Direktör Valerien Ismael, Schalke’den 1 yıllığına kiralanan Can Bozdoğan’ın yanı sıra sözleşmesi bitecek olan Güven’in kadroda tutulmasını istedi. Fransız hocanın, 21 yaşındaki Can’ı beğendiği ve ekonomik koşulların oluşması halinde bonservisinin alınmasını istediği belirlendi. Beşiktaş Yönetimi kiralık sözleşmesinde 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan genç oyuncu için önümüzdeki günlerde Schalke ile masaya oturacak.

Teklif artırılacak

Siyah-beyazlılar ilk planda Alman kulübünden indirim talep edecek. Schalke bu isteği kabul etmezse Can’ın bonservisinin yarısı için yeni bir teklif yapılacak. Beşiktaş bu teklifin de geri çevrilmesi halinde başarılı oyuncuyu bir yıl daha kiralama önerisinde bulunacak.Can Bozdoğan için Schalke ile ortak zeminde buluşacağına inanan siyah-beyazlılar, Güven Yalçın’a ise daha önce yaptığı teklifi artırmayı planlıyor. Teknik patron Ismael’in gelecek sezon takımda görmek istediği isimlerden olan Güven’e iyileştirilmiş yeni teklif yapılacağı ifade edildi. Bazı Alman ekiplerinin gündeminde olduğu ileri sürülen Güven’in de kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediği aktarıldı. (Skorer)