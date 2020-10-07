Yaz transfer dönemini önceki gün noktalayan Süper Lig kulüpleri, 30 kişilik resmi oyuncu listelerini bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teslim edecek. Kulüpler, TFF tarafından geçtiğimiz günlerde 28’den 30 oyuncuya çıkarılan resmi listeye 14 yabancı futbolcu yazabilecek. 16 oyuncu ise Türk Milli Takımı uygunluğu bulunan isimlerden oluşacak.

Transferin son günü Leicester City’den Rachid Ghezzal’ı 1 yıllığına kiralayan Beşiktaş’ın kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 18’e yükseldi. Siyah-beyazlılar mevcut talimat gereği bu 18 yabancının 14’ünü sezonun ilk yarısı için belirlenecek resmi listeye yazabilecek. Başka bir deyişle tam 4 yabancı oyuncu liste dışında kalacak.

Ghezzal faktörü

Kartal’da daha önce teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas Santos kadro dışı bırakılmıştı. Teknik heyetin kesin olarak gözden çıkardığı bu oyuncular 30 kişilik listede yer almayacak. Ancak siyah-beyazlılar bir oyuncuyu daha liste dışında bırakmak zorunda bulunuyor. Bu ismin de Bosna Hersekli genç yıldız Ajdin Hasic olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş’ta son olarak Rachid Ghezzal’ın transfer edilmesiyle birlikte kadrodaki sağ kanat oyuncularının sayısı 3’e çıktı. Yapılan yeni planlamada; Ghezzal, Gökhan Töre ve Ajdin Hasic’in yer aldığı sağ kulvardan bir ismin listeye yazılmaması fikri ağırlık kazandı.

Sol kanatta sadece Kevin N’Koudou ve Tyler Boyd’un bulunması yüzünden sol kanattan Hasic’in listeye yazılmaması konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı. Siyah-beyazlılar bugün farklı bir karar almazsa Hasic, 30 kişilik listeye yazılmayacak ve bu nedenle sezonun ilk yarısı sonuna kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek. (Skorer)