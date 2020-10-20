Beşiktaş'ta sıcak gelişme! N'Koudou ne zaman dönecek? Tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Kevin N'Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak. Fransız futbolcu, siyah beyazlıların Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyebilecek.

20 Ekim 2020, Salı 16:56 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sıcak gelişme! N'Koudou ne zaman dönecek? Tarihi belli oldu

Beşiktaş’ta bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebilen Kevin N’Koudou’nun tedavisi sürüyor. Siyah beyazlıların sezon öncesi Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, tedavisi sonrası çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen N’Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak.

İŞTE DÖNÜŞ TARİHİ

25 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlatabilmesi için tedavi süresi uzatıldı. N’Koudou’nun, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında görev alması planlanıyor. (Ntvspor)

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