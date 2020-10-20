Beşiktaş’ta bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebilen Kevin N’Koudou’nun tedavisi sürüyor. Siyah beyazlıların sezon öncesi Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, tedavisi sonrası çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen N’Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak.

İŞTE DÖNÜŞ TARİHİ

25 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlatabilmesi için tedavi süresi uzatıldı. N’Koudou’nun, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında görev alması planlanıyor. (Ntvspor)