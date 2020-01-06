İngiliz basını kontratı Haziran ayında sona erecek Alman kaleci Loris Karius için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu finanse edemediğini ve bu nedenle file bekçisinin Liverpool'a geri dönebileceğini yazdı.

İngiliz ekibinin ise 4 sezon önce Mainz'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alman file bekçisinin satışından kâr elde etmek istediği vurgulandı.

Daha önce, Karius'un da İstanbul'u ve taraftarı çok sevdiği ve en azından bir yıl daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

SATIN ALMA OPSİYONU 7.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 2 sezon önce kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius'un 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

YENİDEN KİRALANMASI GÜNDEMDE

Öte yandan siyah - beyazlı ekibin Karius'un kiralık sözleşmesini uzatmak istediği de ifade edildi.

21 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, bu sezon 16'ı Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 karşılaşmada görev aldı. Bin 890 dakika sahada kalan Karius kalesinde 30 gol gördü.