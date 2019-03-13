Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Fabri geri dönüyor!
Beşiktaş'ta gelecek sezon için şimdiden düğmeye basıldı... Siyah- Beyazlı yönetimin ilk işinin performansından memnun kalınmayan Karius'u göndererek Fulham'da kadroya bile giremeyen eski oyuncuları Fabri'yi transfer etmek olduğu öğrenildi. Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'la yapılan sözleşme iptal edilecek.
Beşiktaş'ta Alman kaleci Karius'un hatalı goller yemesi üzerine yönetim eski kalecisi Fabri'yi transfer etmek için harekete geçti. Fikret Orman ve transfer komitesi İspanyol eldiveni takıma geri kazandırmak adına Fulham'la görüşerek anlaşma zemini arayacak. Premier Lig'de kalması zor görünen Fulham'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Bu arada Karius'un 4 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası Karius'un bileti kesildi. Alman kalecinin de ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
Beşiktaş'ın Karius'un yerine transfer edeceği Fabri'nin de yuvaya dönmeyi çok istediği öğrenildi. İspanyol eldivenin Fulham'dan transferi için kolaylık isteyeceği belirtildi.
Kaynak: Takvim