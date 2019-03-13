Beşiktaş'ta Alman kaleci Karius'un hatalı goller yemesi üzerine yönetim eski kalecisi Fabri'yi transfer etmek için harekete geçti. Fikret Orman ve transfer komitesi İspanyol eldiveni takıma geri kazandırmak adına Fulham'la görüşerek anlaşma zemini arayacak. Premier Lig'de kalması zor görünen Fulham'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Bu arada Karius'un 4 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Bu gelişme sonrası Karius'un bileti kesildi. Alman kalecinin de ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ın Karius'un yerine transfer edeceği Fabri'nin de yuvaya dönmeyi çok istediği öğrenildi. İspanyol eldivenin Fulham'dan transferi için kolaylık isteyeceği belirtildi.

Kaynak: Takvim