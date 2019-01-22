Ara transfer döneminde Pepe ve Babel ile yollarını ayırarak Isimat Mirin ve Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta imzalar devam edecek. Transfer döneminin biteceği 31 Ocak'a kadar dış transfer konusunda 1 ya da 2 takviye daha düşünen siyah beyazlılar, iç transferde de elini rahatlatmak istiyor.

Bu konudailk olarak Brezilyalı sol bek Adriano ile görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, 34 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme teklif etti. 2016-2017 sezonunun başından beri siyah beyazlı formayı giyen Adriano ise kalmaya sıcak baksa da 1 yıllık sözleşme teklifinden memnun olmadı.

Siyah beyazlılardan 2 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, yönetimin bu konudaki kararını bekliyor. Adriano ile orta yol bulunmaya çalışılıyor. Taraflar arasında son yapılacak görüşmenin ardından 1+1 yıllık anlaşma sağlanması bekleniyor. Adriano belli sayıda maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Brezilyalı yıldızın bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak