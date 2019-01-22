Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Adriano imzayı atıyor

Dış transferi büyük oranda tamamlayan Beşiktaş, şimdi de iç transferi bitirmek istiyor. Siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcusu Adriano'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

22 Ocak 2019, Salı 07:47
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Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Adriano imzayı atıyor

Ara transfer döneminde Pepe ve Babel ile yollarını ayırarak Isimat Mirin ve Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta imzalar devam edecek. Transfer döneminin biteceği 31 Ocak'a kadar dış transfer konusunda 1 ya da 2 takviye daha düşünen siyah beyazlılar, iç transferde de elini rahatlatmak istiyor. 

Bu konudailk olarak Brezilyalı sol bek Adriano ile görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, 34 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme teklif etti. 2016-2017 sezonunun başından beri siyah beyazlı formayı giyen Adriano ise kalmaya sıcak baksa da 1 yıllık sözleşme teklifinden memnun olmadı. 

Siyah beyazlılardan 2 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, yönetimin bu konudaki kararını bekliyor. Adriano ile orta yol bulunmaya çalışılıyor. Taraflar arasında son yapılacak görüşmenin ardından 1+1 yıllık anlaşma sağlanması bekleniyor. Adriano belli sayıda maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Brezilyalı yıldızın bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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