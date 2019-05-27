Süper Lig’de sezonu 3. bitiren Beşiktaş’ta en istikrarlı isim Loris Karius oldu. Alman kaleci 30 karşılaşmada şans bularak 2 bin 700 dakika sahada kaldı. Karius’u Domagoj Vida ve Gökhan Gönül izledi.

-Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan oyuncular Gökhan Töre ile Enzo Roco oldu. Töre, sadece 2 karşılaşmada 33 dakika oynayabildi. Roco ise 6 karşılaşmada 238 dakika süre aldı.

-Kartal’a devre arasında gelmesine rağmen Burak Yılmaz en golcü futbolcu olmayı başardı. Milli forvet 15 maçta 11 kez rakip ağları havalandırdı. Yılmaz’ı, 9 gollü Ljajic ve 8 gollü Güven Yalçın takip etti.

-En hırçın oyuncu da Caner Erkin oldu. Bu sezon 28 maçta şans bulan Erkin, 11 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Gary Medel, 8 sarı ve 1 kırmızıyla sezonu tamamlarken; Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Vida 7’şer sarı ile birer kırmızı kartla cezalandırıldı.

(Milliyet)