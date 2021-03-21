Süper Lig’de 63 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş, 6 maçtır kazanarak yoluna devam ediyor. Kara Kartal, bu akşam Fenerbahçe karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Galatasaray’ın kaybettiği haftada ezeli rakipleriyle puan farkını daha da açmayı istiyor.

90 dakika boyunca...

Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray’ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını bu mücadeleye mutlak zafer için hazırladı. Her zamanki gibi ilk düdükten itibaren atak bir futbolla sahaya çıkacak olan Siyah- Beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki gibi bulacağı erken gollerle oyunun hakimiyetini ele geçirip zafere ulaşmayı planlıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le oynadıkları karşılaşmanın 2-0’dan uzatmalara gitmesinden ders almaları gerektiğini hafta boyunca oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, takımından 90 dakika boyunca dominant futbol istedi.







