Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Fenerbahçe’yle son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, kaçan 2 puanın üzüntüsünü yaşamakla beraber zirve yarışındaki avantajını artıramasa da korumanın keyfini yaşıyor. 48. dakikada Domagoj Vida’nın golüyle öne geçtiği mücadelede 89’da Ozan Tufan’ın sayısına engel olamayan Kara Kartal, Vodafone Park’tan 1 puanla ayrılmasının ardından puanını 29 maç sonunda 64’e yükseltti. Bir karşılaşma eksiğine rağmen ikinci Galatasaray’ın 3, üçüncü Fenerbahçe’nin de 5 puan önünde bulunan Kara Kartal, milli arayı en iyi şekilde geçirip 32. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte kazanmaya devam etmeyi planlıyor. Başta Sergen Yalçın’da olmak üzere takımın şampiyonluğa olan inancı en güçlü şekilde devam ediyor.

Derbilerde hiç yenilmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki akşamki beraberliğe rağmen takımıyla derbilerde başarılı olmaya devam ediyor. Özellikle taktik konusunda taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan Yalçın, ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon ilk derbi maçında Galatasaray’la karşılaşan Yalçın’ın yönetimindeki takım, Türk Telekom Stadı’ndan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Kartal, ikinci derbisinde Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta 2-0 yenmişti. Bu sezon da Kadıköy’den 4-3'lük zaferle ayrılan Siyah-Beyazlılar, sonrasında Galatasaray’ı 2-0 yenip finalde önceki gün de Kanarya’yla 1-1 berabere kaldı.

Aboubakar, ilk dönemini geçmek üzere

Kara Kartal’da son 2 maçta suskun kalsa da bu sezon 15 golle takımın ligdeki en skorer ismi konumunda bulunan Vincent Aboubakar, hücum hattında takımına güven veriyor. Önceki günkü derbide 4 kritik pozisyonda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ı aşmayı başaramayan 29 yaşındaki futbolcu, milli ara sonrasında Kara Kartal’daki gollerine devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş’taki ikinci döneminde kariyerindeki altın sezonlardan birini yaşayan Aboubakar, tüm kulvarlarda 16 gol ve 5 asistlik performansıyla 21 sayıya katkı yaparak Kartal’daki ilk yılını geçmeye yaklaştı. Tecrübeli futbolcu, 2016-17’de Siyah-Beyazlı formayla 38 maça çıkıp 19 gol ve 4 asistle oynayarak 23 sayılık görüntü sergilemişti.

Asist krallığında tek başına!

Siyah-Beyazlılar’da Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’le birlikte skora en çok katkı veren oyuncu olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş’ta kariyerinin asist zirvesini her maç geliştiriyor. Önceki akşam Domagoj Vida’nın Fenerbahçe’ye attığı golün ortasını yapan Cezayirli futbolcu, bu sezonki 13’üncü asistine ulaşırken krallıktaki yerini de korumaya devam etti. Beşiktaş, Ghezzal’ın asist yaptığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmezken 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Usta oyuncunun ayrıca 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında da 1 golü bulunuyor. Öte yandan önceki akşam 4’üncü sarı kartını gören 28 yaşındaki orta saha, 32’nci haftada Kasımpaşa deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.



