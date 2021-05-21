Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlı takım Premier Lig'de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki golcü futbolcu Christian Benteke'yi yeniden gündemine aldı.

Devre arasında da Beşiktaş istedi!

Beşiktaş devre arasında Cenk Tosun transferi öncesi Benteke'nin menajeriyle iletişime geçmiş ancak mali şartlar nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Futbolcunun Türk menajeri Kısmet Eriş o dönem Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.

Sözleşmesi sona erdi!

Bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 10 gol atan 1.90 boyundaki Belçikalı forvet için Siyah-Beyazlı yönetim bir kez daha harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, Belçika'nın EURO 2020 kadrosuna davet alan Benteke transferini şampiyona öncesi bitirmek istiyor.









Aboubakar'ın yerine alınacak!

Önümüzdeki sezon takımı sırtlayacak ve sakatlık problemi olmayan güçlü bir forveti kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin yüksek maaş talebi nedeniyle Aboubakar ile sözleşme uzatmayacağı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi Aboubakar yerini Benteke ile doldurmak istiyor.

Benteke daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL