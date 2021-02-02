Beşiktaş, transferin bitimine çok kısa bir süre kala Türkiye’ye getirdiği Cenk Tosun’un takıma dönüşünü dört gözle beklerken, bu konuda en çok mutlu olan isimlerden biri de teknik direktör Sergen Yalçın oldu.

Yalçın, hücum hattına yapılan bu takviyeden dolayı yönetime teşekkür etti. Kulübün yaşadığı bu zor maddi şartlarda böylesine bir transferin kadro derinliğine de büyük katkı sağlayacağını yönetimle paylaşan siyah-beyazlı teknik adamın, Cenk Tosun’un son durumunu görerek bir strateji çizeceği bildirildi. Bazı maçlarda Larin, Aboubakar ve Cenk’i aynı anda, bazı karşılaşmalarda ise dönüşümlü olarak bu üçlüyü oynatmayı planlayan Sergen Yalçın, bu şekilde sezonu rahat geçirmeyi amaçlıyor.

Everton Teknik Direktörü Ancelotti’nin, kendisini oynatacağını söylemesi nedeniyle transferin ilk günlerinde İngiltere’den ayrılmak istemeyen Cenk Tosun, forma beklemek yerine, sürekli oynamak istemesi nedeniyle Beşiktaş’a döndü. Siyah-beyazlı futbolcu, karantinadan sonra antrenmanlara katılacak.

Cenk Tosun ile daha önce Gaziantepspor’da birlikte çalıştığını da yönetime ileten Sergen Yalçın’ın, “Ceza sahası içerisinde ve kanatlarda neler yapacağını zaten kendisi çok iyi biliyor. Ona şöyle ya da böyle oyna dememe gerek yok. Hem takımı hem camiayı biliyor, hem de birbirimizi iyi biliyoruz. Bu nedenle sıfır risk barındıran bir transfer. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Artık hücum hattım çok daha güçlü ve alternatifli” dediği ortaya çıktı. (Skorer)