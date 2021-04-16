Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, bugün karşılaşacakları Ankaragücü maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, Â.Gücü takımının son dönemde çıkış içinde olduğunu ve dikkat etmelerini gerektiğini belirtti.

İLK YARIM SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Sergen hoca oyuncularına, "Ankaragücü maçı çok kritik. İlk yarım saatte sonuca gitmeliyiz. Çünkü 90 dakika boyunca oyundan kopmayan bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı.

SERGEN HOCA KENDİNDEN EMİN

Ankaragücü engelini de aşacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Rakiplerimizden önce oynuyoruz. Ankaragücü'nü yenerek onların psikolojisini bozacağız. Bu hafta fark daha da artacak" dedi.

KARA KARTAL'DA KEYİFLER YERİNDE

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-Beyazlı futbolcular bir hayli keyifliydi. (Takvim)