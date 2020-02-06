Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan oyunculara yakın takip

Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş’ta hazırlıklar sürerken Sergen Yalçın da antrenmanları yakından takip ediyor.

06 Şubat 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan oyunculara yakın takip

Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş’ta hazırlıklar, dün yapılan antrenmanla devam etti.

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın antrenman sırasında sık sık oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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