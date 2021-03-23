Berabere biten Fenerbahçe derbisinden sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla şampiyonluk yarışını masaya yatıran siyah-beyazlı hocanın, “Ligde lideriz, kupada da finale yükseldik. Belki daha iyisi de olabilirdi ama zorlu dönemi güzel geçtik. Artık önümüzdeki döneme odaklanmalıyız” dediği belirlendi.





Süper Lig’de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisine Fenerbahçe beraberliği nedeniyle son vermek zorunda kalan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, çok kritik bir virajı geride bıraktıklarının altını çizdi.

Nefesleri kesen derbiden sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yapan Yalçın’ın, “Ligdeki bay haftamızın ardından milli araya kadar olan zorlu dönemi güzel geçirdik. Belki daha iyisi de olabilirdi ama hem ligde lideriz hem de kupada finaldeyiz. Bu nedenle bu dönemi istediğimiz gibi atlattık diyebiliriz” yorumunu yaptığı bildirildi.

‘Hepimiz görüyoruz’

Beşiktaş’ın teknik patronu, Fenerbahçe’ye karşı kaybedilen 2 puana çok üzüldüğünü dile getirirken, Galatasaray’ın mağlup olması nedeniyle haftayı kazançlı kapattıklarını dile getirdi.

Siyah-beyazlı çalıştırıcının, “İşimiz asıl şimdi başlıyor. Artık gerideki maçlar değil, kalan haftalara odaklanmamız gerek. Evet lideriz ve rakiplere göre avantajlıyız fakat önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor, ona bakmalıyız. Ligde maç kazanmanın en zor olduğu dönemde bulunduğumuzu daha önce birçok kez ifade ettim. Maçların nasıl zorlu geçtiğini hepimiz görüyoruz. Rakiplerimizin yaşadığı puan kayıplarını bazı maçlarda biz de yaşayabilirdik” diye konuştuğu ortaya çıktı.

‘Kolay falan değil’

Sergen Yalçın, milli aradan sonraki sürece çok iyi hazırlanmaları gerektiğini de söyledi. Deneyimli hocanın, “Fenerbahçe’yi yenmiş olsaydık bile bu işe bitti gözüyle bakamazdık. Henüz biten bir şey yok. İki maç üst üste puan kaybettiğinizde tüm dengeler değişiyor. Biz hedeflere ulaşma konusunda kesinlikle bir rahatlık içerisinde olmamalıyız. Öyle iddia edildiği gibi işimiz kolay falan değil. Daha çok yolumuz var. Nisan ayı ortası gibi fotoğraf biraz daha netleşir gibi görünüyor” ifadelerini kullandığı vurgulandı. (Skorer)