Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’a dünya yıldızı gibi imza töreni

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için önceki gün yapılan imza töreni, Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Vodafone Park’ta yapılan ve 21 bini aşkın taraftarın meşale şovlarla yer aldığı etkinlikte ortaya çıkan muhteşem görüntüler, uluslararası alanda birçok gazete, video paylaşım ve internet sitesinde de yer aldı.

İngiltere’nin ünlü gazetesi Daily Mail’in internet sitesinde Sergen Yalçın’ın imza töreni için, “Beşiktaş’ın yeni teknik direktörüne Vodafone Park’ta inanılmaz bir karşılama yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

‘Benim için gerçekten mükemmel’

Kara Kartal’ın yeni hocası, yapılan imza şov sebebiyle oldukça heyecanlanmıştı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, duygularını, “Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı... Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirmişti.

2 maç sonra çıkış zamanı

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk maçına bugün Çaykur Rizespor karşısında çıkacak. Genç teknik adam, son 5 lig maçında 4 yenilgi alan ve şampiyonluk yarışında geri planda bulunan takımını, Rizespor karşısında alacakları galibiyetle birlikte ayağa kaldırmayı planlıyor.

Oyuncularını bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan Sergen, ligde 2 maç sonra Beşiktaş’ı galibiyetle tanıştırmayı amaçlıyor.

Genç teknik adamın imza töreninde binlerce taraftar, meşale şov yapmıştı.

Mini Yorum – Erman Özgür

Sergen, her şeyi değiştirebilir

Beşiktaş taraftarını bu sezon ne bireysel anlamda yıldız oyuncularından birinin göstereceği performans ne de takımlarının oynadığı futbol heyecanlandırabildi. Sezonun neredeyse 3’te 1’i kalmışken, şampiyonluk yavaş yavaş daha imkansız hale gelmeye başlamışken yapılabilecek en doğru hamle geldi. Beşiktaş taraftarının kafasında takımlarına en çok yakıştırdığı Sergen Yalçın hem sezonun kalanını kurtarmak hem de gelecek sezon daha güçlü bir Beşiktaş için takımın başına getirildi. İşi elbette çok zor. Özgüvenini kaybetmiş oyuncu grubunu toparlamak için hem zamanı hem puan olarak kredisi az. Yine de taraftar özelinde heyecan ve desteğin geri dönmesi her şeyi değiştirebilir.