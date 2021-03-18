Süper Lig'de 30. hafta tamamlanırken, son yılların en çekişmeli sezonu yaşanıyor.Beşiktaş pazar günü oynanacak dev derbi öncesinde liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray ve Fenerbahçe siyah-beyazlıları takip ediyor.

Kupada finalist, ligde lider

Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmalara giden maç sonunda Medipol Başakşehir'i 3-2 yenerek finalist olan Beşiktaş, Süper Lig'de de emin adımlarla yoluna devam ediyor.









Tarihe geçmeye hazırlanıyor

Geçen sezon Beşiktaş'ı sıkıntılı durumda alan ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın tarihe geçmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de mutlu sona ulaşırsa hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayacak ve tarihte bir ilke imza atacak.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolculuk döneminde 1991-92, 1994-95 ve 2002-03 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Hamza Hamzaoğlu başarmıştı

1959'da kurulan profesyonel ligler baz alındığında; Galatasaray'da bu başarıyı daha önce Hamza Hamzaoğlu yaşadı.









3 kupa birden

1992-93 ve 1993-94 sezonlarında sarı-kırmızılı formayla ipi göğüsleyen Hamzaoğlu, 2013-14 sezonunda bu kez teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray o sezon 3 kupayı birden müzesine götürdü.

Galatasaray'da şampiyon olamadan futbolculuk kariyerini noktalayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı teknik direktörlüğünde başarıdan başarıya koşturdu ve tam 8 şampiyonluk kazandı.

Aykut Kocaman da başardı

Futbolculuk döneminde 1988-89 ve 1995-96 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla şampiyon olan Aykut Kocaman, 2010-11'de hocalık yaptığı sarı-lacivertli takımla mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe forması giydiği 1995-96 sezonunda ipi göğüsleyen Erol Bulut da sezon sonunda takımını şampiyon yaparsa Kocaman'ın ardından tarihe geçecek.

Milliyet







