Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor’u 5-1’lik skorla geçtikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde oluşan, ‘Beşiktaş küçülmeye gidiyor’ algısını, “Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki sene bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok” diyerek sonlandırdı.

Yönetime bu konuda yapılan eleştirileri de böylelikle göğüsleyen başarılı hoca, 5-1’lik farklı zaferin de etkisiyle camiayı tekrar havaya soktu. Daha önce 2008-10 sezonunda kulübün alt yapısında görev yaptığı dönemde, “Beşiktaş arması, her kategoride şampiyonluğa oynar” diyerek hedefi gösteren Yalçın, A Takım’da da benzer sözler sarf ederek en tepeyi gösterdi.

Batuhan ve Muhammed parlamadan sönmüştü

Denizlispor karşılaşmasında forma giyen; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz’la yola devam edeceklerini söyleyen Sergen Yalçın, rehavet uyarısında da bulundu. Yalçın, “Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlarda bunun örneğini çok fazla gördük. Bizim genç oyuncularımız var ve onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım bu genç arkadaşları” diyerek parlamadan sönen gençleri işaret etti. Daha önce Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen; Batuhan Karadeniz ve Muhammed Demirci gibi gençler, yoğun ilgi sonrasında gözden düşmüştü.