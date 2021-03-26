Lider Beşiktaş’ta, Adem Ljajic son dönemdeki performansıyla alkışları toplarken, yıldız oyuncunun nasıl ayağa kalktığı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kartal’ın 21 Kasım 2020’de Başakşehir’i 3-2 yendiği lig maçında 18 dakika görev yapan Ljajic daha sonra formayı unuttu. İlk olarak Galatasaray’la 17 Ocak’ta oynanan derbinin kadrosuna alınan yıldız futbolcu, 21 Ocak’ta Karagümrük’le yapılan maçta 16 dakika forma giydi. Antrenmanlarda iyi çalışan ve yüzü gülmeye başlayan yetenekli oyuncu bu tarihten sonra ilk 11’in değişmez ismi haline geldi.

Kadroya giremediği dönemde bire bir görüşmeler yaparak, 29 yaşındaki oyuncuyu kazanmaya çalışan Sergen Yalçın’ın, Ljajic’le geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldiği belirlendi. Yalçın’ın toplantıda başarılı futbolcuya daha önce niye oynamadığını ve şimdi neden düzenli şans bulmaya başladığını anlattığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı hocanın, “Oynamadığın dönemlerde sen kendi kendine forma vermedin. Aslında seni oynatmayan ben değildim. Bak şimdi antrenmanlara düzenli çıkıyorsun ve iyi çalışıyorsun. Çok isteklisin, keyif alıyorsun ve maçlarda oynuyorsun. İyi çalıştığın için o formayı giyiyorsun. Ben sana karşı hiç önyargılı olmadım. Zaten öyle olsam bugün de formayı vermezdim. Sen bundan daha iyisini de yapabilirsin. Böyle çalıştığın sürece çok daha iyi oynayacaksın. Özellikle Nisan ayında bu takıma çok şeyler katmanı bekliyorum” dediği belirtildi.

Torino’dan 2018’de 6,5 milyon euro bonservisle Beşiktaş’a gelen Adem Ljajic 79 maçta forma giyerken 40 gole doğrudan katkı yaptı. Rakip ağları 18 kez havalandıran yıldız futbolcu, takım arkadaşlarını 22 defa golle buluşturdu. (Skorer)