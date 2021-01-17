Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'la Vodafone Park'ta oynayacakları maç öncesinde tüm planını galibiyet üzerine yaptı. Başarılı çalıştırıcı, lig lideri olarak çıkacakları karşılaşmayı yine zirvede tamamlamayı planlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak savunmada 90 dakika boyunca hata istemediğini Vida ve Montero'ya aktaran Yalçın, ek olarak oyunun başından sonuna kadar Josef ve Atiba ikilisiyle merkezdeki hakimiyeti kaptırmamayı hedefliyor. Oyunun hücum hattında forma vereceği; Larin, Ghezzal ve Aboubakar 3'lüsünün formda görüntüsüne güvenen Sergen hoca, bu oyuncuların yaratıcığılıyla zafere ulaşmak istiyor.

Derbi kaybı yok

Beşiktaş'ın başında daha önce 3 derbiye çıkan Sergen Yalçın, bu karşılaşmaların hiçbirinde kaybetmedi. Fenerbahçe'yi geçen sezon ve bu sezon 1'er kez deviren Yalçın, Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı. Fatih Terim'e teknik direktör olarak rakip olduğu 3 karşılaşmadan ise 1 mağlubiyet 2 beraberlik alan Yalçın, bu akşamki 90 dakikayı zaferle tamamlayıp Fatih Terim karşısında hocalık kariyerindeki bir ilki başarmayı hedefliyor.