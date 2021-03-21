Galatasaray’ın önceki akşam evinde Çaykur Rize’ye mağlup olması Beşiktaş için bugünkü derbinin önemini daha da artırdı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular dev maç öncesi galibiyete odaklandı. Tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Derbinin şampiyonluk yolunda çok büyük önem taşıdığına vurgu yapan siyah-beyazlı hoca, oyuncularından üç puan istedi.

Bireysel hata uyarısı

Sergen Yalçın’ın, “Maçın önemi ortada, yapmamız gereken de aslında çok basit. Sahaya çıkıp, kendimiz gibi oynayacağız” dediği belirlendi. Şampiyonluk yarışındaki en kritik viraja girdiklerinin altını çizen Yalçın’ın, “Savunmadaki bireysel hatalarımızı en az seviyeye indirmeliyiz. Bu hatalar bize pahalıya mal olmamalı. Son derece kritik bir maça çıkacağız. Ele geçirdiğimiz bu fırsatı kaçırmayalım” diye konuştuğu belirtildi.

Eşlere davet

Beşiktaş Yönetimi, futbolcuların eşlerini derbiye davet etti. Saha dışında da aile ortamı oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı idareciler, takımın en iyi şekilde maça motive olması için oyuncuların eşlerini ve kız arkadaşlarını Vodafone Park’ta ağırlayacak. Eşler derbiyi kulübe ayrılan koltuklarda izleyecek. Tribünde pandemi kurallarına da dikkat edilecek. (Skorer)