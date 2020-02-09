Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 14 yıl sonra Beşiktaş çatısı altında iç sahada bir maça çıktı. Son olarak 2005- 2006 sezonunda Galatasaray derbisinde oyuna sonradan dahil olan Sergen Yalçın, sezon sonunda Siyah-Beyazlı ekipten ayrılmıştı. Daha sonra teknik direktör olarak birçok kez Beşiktaş’a rakip olan tecrübeli teknik adam, tam 5 bin 26 gün sonra bir iç saha maçında Kara Kartal için görev aldı.

Kartal’a durmak yok

Siyah-Beyazlılar’da sezon başında takımın başına getirilen Abdullah Avcı, 3 kulvarda alınan başarısız sonuçların ardından gönderilmişti. Deneyimli teknik adamın yerine görevi devralan Sergen Yalçın, Kara Kartal’daki başarılı çıkışına, dün Vodafone Park’ta oynanan Gaziantep karşılaşmasıyla devam etti. Genç çalıştırıcının yönetimindeki Beşiktaş, Çaykur Rizespor’un ardından Gaziantep engelini de kayıpsız geçip ligde şampiyonluk yarışına tutundu. Kara Kartal, Vodafone Park’taki 3-0’lık farklı galibiyetin ardından ligdeki puanını 36’ya yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Sistem başarısı devam ediyor

Kara Kartal’ın teknik patronu olmasının ardından takımın oyun formasyonunda değişikliğe giden ve 4-1-4-1’e geçiş yapan Sergen Yalçın, bu sistemini Gaziantep karşısında da sürdürdü. Orta sahada Mohamed Elneny’yi tek ön libero olarak oynatıp Atiba Hutchinson’dan hücum hattında daha fazla yararlanmaya devam eden Yalçın, bu planının karşılığını aldı ve hücumcu orta alanın desteğiyle daha fazla pozisyon bulup farklı kazanmasını bildi.

Çift forvete geçti, işi bitirdi

Mücadelenin ilk yarısının 0-0 sona ermesinin ardından ikinci yarıya Adem Ljajic-Boateng değişikliğiyle başlayan Sergen Yalçın, gol bulmak için oyun kurgusunu 4-1-3-2’ye çevirdi. Takımın yeni Ganalı yıldızı Boateng’i Burak Yılmaz’la birlikte ön bölgede görevlendiren Sergen Yalçın, bu planıyla da istediğini almayı başardı. Önce Burak Yılmaz, 52. dakikada attığı golle rakibin kilidini açtı, 70’te ise Boateng, attığı şık golle Antep’i yıkan isim oldu. 47 yaşındaki teknik adamın oyunun son bölümüne doğru yorulan Diaby’yi alıp sahaya sürdüğü Lens de 90’daki golüyle mücadelede son sözü söyledi.

Avcı'yı şimdiden geride bıraktı

Abdullah Avcı yönetiminde ilk yarıda çıktığı Gaziantep ve Rize maçlarında 5 puan kaybeden Kara Kartal, Sergen Yalçın’la beraber bambaşka bir görüntüye büründü. Avcı’nın teknik adamlığı döneminde Rize’yle Vodafone Park’ta 1-1 berabere kalan ardından Gaziantep’e de 3-2 kaybeden Beşiktaş, Yalçın’la önce Rize’yi deplasmanda 2-1, ardından dün de Gaziantep’i Dolmabahçe’de 3-0 yenerek hesap kapattı. Ek olarak Abdullah Avcı’yla ilk 7 lig maçında 2 galibiyet alabilen Siyah- Beyazlılar, Sergen Yalçın’la sadece 2 haftada bu sayıyı yakaladı.

Büyük ilgiye alkışlarla!

Sergen Yalçın, Gaziantep mücadelesinin öncesinde Siyah-Beyazlı taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Başarılı çalıştırıcı için tribünlerde, ‘Yuvana hoş geldin Sergen’, ‘Gururumuzsun Sergen Yalçın’ pankartları açıldı. Taraftarın ilgisine alkışlarla karşılık veren Yalçın, maçta bitiş düdüğünün çalması sonrasında önce soyunma odasının yolunu tuttu. Ardından tribünlerden gelen, “Sergen Yalçın” tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Yalçın, sahaya geri dönüp taraftarı alkışladı.