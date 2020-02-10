Beşiktaş’ta Sergen Yalçın etkisi

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna camianın içinden gelen efsane bir isim olan Sergen Yalçın ile devam etme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, ne kadar doğru bir karar verdiğini kısa sürede daha da iyi anladı. Tribünlerin desteğinin azaldığı ve şampiyonluk umutlarının yok olmaya başladığı bir dönemde Sergen hoca, adeta Siyah-Beyazlı camiaya hayat öpücüğü oldu.

Takımının başında ilk olarak sahneye Çaykur Rizespor karşısında çıkan tecrübeli teknik adam, ikinci yarının ilk iki maçında, içeride Sivas, deplasmanda da Göztepe’ye kaybeden takımına Karadeniz ekibi karşısında 2-1’lik galibiyeti getirdi.

8 maç sonra gol yemedi

Oyuncularına büyük bir moral aşılayan ve camiayı birleştiren Yalçın, taraftarı önünde çıktığı Gaziantep mücadelesinde de 3 puanı alarak, 2’de 2 yaptı.

Ligde 8 maçtır kalesinde gol gören Kara Kartal, Antep önünde gol yemeyerek, bu anlamda da bir ilki başarmış oldu.

Deneyimli hocanın bu sezonki hedefi ise; bir an önce zirveye yükselmek ve sezonu şampiyonluk olmazsa, ikinci olarak bitirmek olacak.