Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonunda patladı. Basın toplantısında da Ersin, Montero ve Vida’yı isim vererek eleştiren ve bireysel hatalardan çok sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan genç çalıştırıcı soyunma odasında da esti gürledi. Adeta ateş püsküren Yalçın, “Beşiktaş forması altında böyle futbol oynanmaz. Amatör maçlarda yenmeyecek goller yiyoruz. Bu ağırlığı kaldıramayan aramızda kalmasın” dedi.

‘Formayı almak kolay olmayacak’

Sahada her şeyini verecek oyunculara ihtiyacı olduğunu söyleyen başarılı hoca, “Bu maçta çoğunuz bunun dışında kaldı. Problemi olan çıkıp burada açıklasın. İdmanlarda başka sahada bambaşkasıız. Herkes bundan sonra daha dikkatli olsun, formayı almak artık hiç kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

Fatura kesildi

Soyunma odasındaki bu toplantının ardından Sergen Yalçın ve ekibi bir araya geldi. Teknik ekip büyük hayal kırıklığı yaratan Ersin, Vida, Montero, Oğuzhan, Dorukhan ve Aboubakar için radikal kararları gündeme getirdi. Milli aradan sonra ilk 11’de büyük değişimler olacağı öğrenildi.

Orhan Yıldırım







