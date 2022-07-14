Plzen maçında 72'de oyuna girip 83'te kenara alınınca tepki gösterip yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına giden Serdar Saatçı, karşılaşmanın ardından kadro dışı bırakılmıştı. İlk uçakla İstanbul'a gönderilen ve dünden itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde alt yapı hocaları ile çalışmalara başlayan 19 yaşındaki stoperin olayın ardından teknik ekip ve takım arkadaşlarından özür dilediği bildirildi. Ancak teknik direktör Valerien Ismael'in kararı değişmedi.

Karar dönüşte

Sözleşme yenileme konusunda da kulüp ile sıkıntılar yaşayan genç stoper konusunda nihai karar kamp dönüşü verilecek. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, teknik ekibin raporunu yönetime iletecek. Böylece Başkan Ahmet Nur Çebi son kararı verecek.