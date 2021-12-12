Süper Lig 'in 16. hafta maçında Kayserispor'la sahasında karşılaşan Beşiktaş 'ta genç oyuncu Serdar Saatçı, maç içerisinde alkışlanacak bir harekete imza attı.

18 yaşındaki genç stoper topun kendisinden çıkması sonrasında hakem Ali Şansalan'ın yanlış kararını düzelttirdi. Ali Şansalan, bunun ardından genç oyuncuya teşekkür etti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top dışarı çıktı. Maçın hakemi ilk olarak korneri gösterdi. Bunun ardından Serdar Saatçı hakeminin yanına giderek, topun kendisinden çıktığını belirtti ve karar kornerden, auta döndü.

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