Beşiktaş 'ın altyapısından yetişen ve geçen sezon zaman zaman süre bulan Serdar Saatçı'dan flaş hareket... Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan 19 yaşındaki stoper bugün Avusturya kampında Viktoria Plzen'le oynanan hazırlık maçına yedek başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael genç oyuncuyu 72. dakikada sahaya sürdü. Fransız hoca tam 11 dakika sonra yani 83'te Serdar'ı oyundan aldı. Bu duruma sinirlenen 19 yaşındaki stoper direkt soyunma odasına gitti. Serdar'ın soyunma odasının kapısını da tekmelediği öğrenildi.







