Beşiktaş ’ın genç stoperi Serdar Saatçı, Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği yetersiz performansın ardından teknik direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınmış ve buna tepki göstermişti. Serdar daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Genç oyuncu, sosyal medyadan yayımladığı mesajda yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Ancak bu özür de onu kurtaramadı. Fransız hoca, yönetime Serdar’la ilgili sert bir rapor sundu. ‘En iyisi ayrılmasıydı’ Raporda tecrübeli çalıştırıcının, “Serdar genç ve gelişime açık bir oyuncu. Ancak profesyonellik konusundaki tutumu tam tersi.

Yaptığı ekibe karşı saygısızlık. Bu aşamada en iyisi takımdan ayrılmasıydı. Kendisi ile çalışmama kararını devam ettireceğiz. Gerisi sizle oyuncu arasında” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yönetimin arkasında durduğu Ismael’in, İspanya kampına da götürmediği genç futbolcudan kendisine kulüp bulması istendiği bilgisine ulaşıldı.

Orhan Yıldırım