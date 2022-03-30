Beşiktaş ’ta yaklaşan seçim öncesi camiada büyük hareketlilik yaşanıyor.

Merhum Onursal Başkan Süleyman Seba’dan sonra başkanlık koltuğuna oturan Serdar Bilgili’nin yeniden aday olması için dernekler ve üyeler büyük baskı uyguluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için de adı geçen Bilgili, geri dönüş için henüz kesin kararı vermiş değil.