Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan Ahmet Nur Çebi’ye destek

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’yle girdiği başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, kulüp gündemiyle ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli yönetici, takımdaki teknik adam değişikliğinin sahaya olumlu yansımasını beklediğini söyledi.

Adalı, “Seçim biter, ortak Beşiktaş menfaatleri devreye girer... Hiçbir zaman koltuk peşinde olmadım. Yanlışları eleştirmek, doğruları alkışlamak ve hep tam destek için buradayız. Sergen Yalçın, camiamızın beklentilerine karşılık vermeye mecbur. Böyle bir destek, başka bir hocaya var mı bilmiyorum. Sergen Yalçın’ın ekibindeki isimler de daha önce kulübümüzde forma giymiş isimlerden oluşuyor. Gün, her şeyi bir kenara koyup destek olma günüdür” ifadelerini kullandı.

‘Eleştirinin yeri genel kurullardır’

Serdal Adalı, ek olarak eski Başkan Fikret Orman ve yeni Başkan Ahmet Nur Çebi’nin medya yoluyla birbirlerine göndermede bulunmalarını doğru bulmadıklarını belirtti. Adalı, “Bunun yeri, kongre üyelerinin yer aldığı divan ya da genel kurullardır. Orada çıkar herkes eleştirilere cevap verir ya da düşüncelerini açıklar” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım