Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten yıldız oyuncu ile özel görüşme

Beşiktaş ’ta Dünya Kupası sebebiyle verilen iznin sonuna gelindi. Takım, yeniden çalışmalara başlarken teknik direktör Şenol Güneş, takımın yıldız ismiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detaylarına FANATİK ulaşırken Güneş’in, “Seni burada görmem hoş olmadı!” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Kara Kartal’da çift idman

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon ve saha çalışmalarıyla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılarının yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. İdmanın ilk bölümünde üç grup halinde salonda atletik performans testlerinden geçen oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise sahada altışarlı gruplar halinde ayak tenisi oynadılar. Çalışmalar, akşam sahada yapılan idmanla sona erdi.

Sıra sende Dele!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenlemişti. Güneş, sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan kiralık olarak transfer edilen Dele Alli için, “Alli, kendi futbol hayatında dibe vurmuşken, çıkış yapabilir. ’Sen bana bir adım at, ben sana üç adım atacağım’ dedim ona. Gomez ilk geldiğinde o hırsla ve arzuyla çalışmayı düşünmeseydi çıkış yakalayamazdı ve milli takıma gidemezdi. Dele Alli, çok daha genç. Çalışmayla çok gelişeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli teknik adamın kısa detaylarla anlattığı görüşmenin detaylarına FANATİK ulaştı.

‘Transferi sana göre yapacağız’

Güneş’in, Dünya Kupası sebebiyle takıma verilen iznin sona ermesi sonrasında Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen İngiliz futbolcuyla 2 saati aşan bir süre görüştüğü öğrenildi.

Başarılı hocanın, “Seni burada görmem hoş olmadı! Şu an Katar’da olmanı beklerdim. Daha önceleri olduğu gibi Milli Takım’da olman lazımdı. O halin ile bu takımın beyni olursun. Bu halin ile kadroya zor girersin. Birçok örnek var. Mario Gomez, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz gibi... Yeniden milli takımlarına döndüler, transferler yaptılar. Sıra sende. Ara transferi sana göre yapacağız. Kalite olarak örnek verdiğim hiçbir oyuncudan geride değil, öndesin” dediği öğrenildi.

‘Dönüş bileti almazdım’

Şenol hocanın kendisiyle yaptığı bu konuşmanın ardından söz alan Alli’nin de “Sizi çok iyi anladım. İzinli günlerimde özel hocalar ile çalıştım. Maç ve fiziki açığımı kapatıp beklentilerinize cevap vereceğim. Bunu kendimde görmesem, dönüş biletimi iptal ederdim” karşılığını verdiği kaydedildi.

FANATİK ÖZEL | Orhan Yıldırım