Yakup Çınar Fanatik Özel | Beşiktaş 'ta beklenen değişim başladı. Siyah-Beyazlılar'da Valerien Ismael'in yerine ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı basın toplantısında takımı performans olarak yukarıya çekmek istediklerini belirtmişti. Bazı futbolcuların performansından memnun olmayan deneyimli teknik adam bu sorunu Antalya kampında çözmeye çalışacaklarını belirtmişti. İşte detaylar...









İLK HAZIRLIK İSTANBULSPOR'LA

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ilk olarak İstanbulspor'la karşılaşan Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri, 23’üncü dakikada Redmond, 46’ncı dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 48’inci dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51’inci dakikada Dele Alli kaydetti. Siyah-Beyazlılar ikinci maçında ise Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Mücadele Kerem Atakan Kesgin ve Colin Kazım'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

ANTALYA'DA RAKİP CHARLEROİ

Siyah-Beyazlılar, Antalya'daki ilk özel maçına çıktı. Charleroi'yle karşılaşan Beşiktaş, Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Belçika temsilcisinin tek golü Amirhossein Hosseinzadeh'den geldi.

REDMOND'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Beşiktaş, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Tek pas ve 3 takım halinde yapılan top kapma çalışmasının ardından çift kale maça geçildi. 3 grup halinde oynanan taktik çift kale maç sonrası antrenman sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in çalışma bitiminde Nathan Redmond ile özel olarak konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan antrenmanı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Milli takımdan dün dönen Atiba Hutchinson idmanın tamamında yer alırken; gribal enfeksiyon geçiren Emrecan, dinlendirilen Masuaku ile tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef antrenmanda yer almadı.





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GÜNEŞ'TEN WEGHORST AÇIKLAMASI

Antrenman sonunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş birlikte poz verirken; basın mensuplarının transfer sorularına espri ile karşılık verdiler. Şenol Güneş Hollanda - Arjantin maçında 2 gol atan ve yıldızlaşan Weghorst ve Dünya Kupası ile ilgili olarak da kısaca, “Weghorst iyi oyuncu. Penaltıya kalınca herkese eşit sürprizler oluyor, ben yanıldığım için daha konuşmayayım. Ben Brezilya'yı finalde bekliyordum, olmadı” diye konuştu.

Beşiktaş öğleden sonra saat 16.00'da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. Siyah beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın kamp otelinin sahasında Westerlo ile yapacak.

WEGHORST 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin kozlarını paylaştı, dev maça Beşiktaşlı Wout Weghorst damga vurdu. Lionel Messi'li Tangocular, son dakikalara 2-0 önde girdi ancak sahneye çıkan Weghorst, attığı gollerle karşılaşmayı uzatmalara götürdü. 15'er dakikalık 2 uzatmada eşitlik bozulmazken, Hollanda penaltılarda Arjantin'e kaybetti. Gecenin adamı Weghorst ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, nokta atışı müdahale yaptı ve 78. dakikada Memphis Depay'ın yerine Wout Weghorst'u oyuna sürdü. Beşiktaş 'ın yıldız golcüsü, oyuna girer girmez kalitesini gösterdi. İlk yarının son anlarında yedek kulübesinde sarı kart gören ve bir hayli hırslı olduğunu gösteren yıldız golcü, 83. dakikada farkı 1'e indirdi. Berghuis'in sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte iyi bir kafa vuruşu yapan tecrübeli golcü, fileleri sarsmayı başardı. Golün ardından rüzgarı arkasına alan Portakallar, Arjantin kalesinde tehlikeli ataklar buldu. +10 uzatma verilen maçın son saniyelerinde serbest vuruş kazanan Avrupa temsilcisi, aradığı golü de buldu. Yay üzerinden kazanılan serbest vuruşta Koopmeiners pası ceza sahası içine verdi, Weghorst döndü vurdu, fileleri sarstı. 83. dakikada oyuna giren ve adeta Hollanda'yı sırtlayan Weghorst, maçı uzatmalara götüren isim oldu.

MESSİ'DEN WEGHORST'A HAKARET

Hollanda'yı penaltı atışları sonunda eleyen Arjantin'de Messi maçın ardından açıklamalarda Weghorst'a hakaret etti. Lionel Messi, röportaj verdiği sırada arka tarafta kedisine bakan Wout Weghorst'a, "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." sözlerini kullandı.

ROSIER KRİZİ

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinde de transfer çalışmaları arka planda devam ediyor. Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası öncesinde Şenol Güneş ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta kadroda değişiklikler başladı. Fanatik'ten Yakup Çınar'ın özel haberine göre; Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, disiplinsiz davranışları nedeniyle Rosier'i çalışmadan gönderdi. Teknik direktör kararıyla o gün idmandan gönderilen tecrübeli sağ bek bugün de idmanda yer almadı. Yıldız futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Deneyimli teknik adam Ahmet Nur Çebi'den eksik bölgeler için 4 transfer istedi.

GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken başkasını almayı doğru bulmam. Bu takımın direkt oyuncusu. İyi oynadığı zaman sorun yok ama bir dalgalanma geçirdi. Bu da olabilir, normaldir. demişti. Rosier'in inişli çıkışlı bir durumda olduğunu belirten Güneş, "Böyle bir oyuncu elimizde varken yeni birisini almak doğru değil. Son zamanlarda dalgalı bir performansı var. Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum. Yukatel Kayserispor'un oyuncusu Onur Bulut'u da beğeniyorum" diye konuşmuştu.

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Arap basınından flaş bir iddia geldi. Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Mohamed Kanno ile Kara Kartal'ın ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Siyah-Beyazlı kulübe gitmek istediği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. Kanno'nun, takımıyla 2.5 yıllık daha kontratı bulunuyor.

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