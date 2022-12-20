Dünya Kupası arasında Süper Lig ve kupaya iyi hazırlanan Beşiktaş 'ta bu ara yeni teknik direktör Şenol Güneş için yaz kampı tadında geçti. Futbolcularla daha fazla süre geçiren, hem onların durumu gören hem de kendi sistemini benimsetmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı için Dünya Kupası arası adeta ilaç oldu.

Sakat futboların da iyileşmesi anlamında kazanılan zamanı da eklediğimizde tam olarak Şenol Güneş'in istediği bir ortam oluştu. Neredeyse tüm futbolcuların yer aldığı Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de kafasında farklı planlar kurmaya başladı.





Yaptığı analizler, takım içi taktik anlayışın çeşitliliği ve hücum odaklı futbol mantalitesiyle takımını hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularını taktik varyasyonlarına hazırlıyor.

Bu doğrultuda özellikle kadrodaki oyunculara göre bir plan da oluşturmak isteyen siyah beyazlı takımın hocası, Süper Lig için sürpriz bir anlayışla sahaya çıkabilir.





İŞTE GÜNEŞ'İN SÜRPRİZ PLANI!

Beşiktaş’ın Charleroi ile oynadığı maçta 3'lü defans kurgulayan Şenol Güneş, Süper Lig’de de rakiplere göre bu dizilişi uygulayacak. İlk deneme de Gaziantep deplasmanında...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında 2-1 kazandıkları Charleroi maçında üçlü savunma kurgusuyla sahaya çıkmış, sonraki iki maçta ise dörtlüye dönüş yapmıştı. Güneş, takımdan en iyi randımanı almak için stratejiler yürütürken, pazar günü deplasmanda Gaziantep ile oynanacak Süper Lig maçına 3 stoperle çıkma planları yapıyor.

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"ÖNDE BASKI YAP, OYUNA HAKİM OL"

Deneyimli hocanın Antalya'da denediği bu sistemi rakibe göre uygulamayı düşündüğü ve sık sık 3'lü savunma kurgusuyla oynayan Gaziantep'e bu şekilde karşılık vermeye hazırlandığı kaydedildi. Saiss'in yokluğu savunma kalitesini etkilese de Güneş; Emrecan, Talha ve Welinton üçlüsüyle sahada mücadele edecek. Tecrübeli teknik adamın bu sistemi düşünmesinin nedeni ise orta sahayı kalabalık kurgulayıp, rakibi önde karşılamak, baskıyı orta sahayı geçmeden yapıp oyuna hakimiyet kazandırmak olduğu belirtildi.





VALERIEN ISMAEL DE DENEMİŞTİ AMA...

Teknik direktör Şenol Güneş'in 3'lü savunma planını geçen sezondan itibaren takımın başında olan ve geldiği ilk günden beri 3'lü savunmayı benimsemeye çalışan Fransız teknik adam Valerien Ismael, oynanan oyundan fazlaca memnun olunmaması, alınan sonuçlar ve taraftarların tepkileri sonrasında bu anlayıştan vazgeçmiş ve klasik 4-2-3-1 anlayışıyla oyuncularını sahaya sürmüştü.

Şenol Güneş'in de ana kadro planının bu yönde olacağı ancak ilk döneminde de bazı maçlarda denediği 3-5-2 sistemini bu dönemde de denemek istediği öğrenildi.



