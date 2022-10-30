Süper Lig 'in 12. haftasında Beşiktaş , sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirten Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibe göre daha güçlü bir durumdayız. Bölüm bölüm yaptık. Ama bazı bölümlerde eksiklerimiz vardı. Oyunu rakibe bıraktık. Bunları düzelteceğiz. Taraftarın bana, oyunculara olan desteğine teşekkür ediyorum. Bir de oyunu görüyorlar. Hissediyorum bunu. Oyun temposu artıkça onlar da coşuyorlar. Tempoyu kaybettiğimizde sessizlik çöküyor onun da farkındayım" dedi.

Oyuncularda gelişim kaydetmeyi istediklerini ve olmazsa isimlerin değişebileceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı oyuncuları görmek istiyordum. Nkoudou, antrenmana çıkmamıştı sonda kullanayım onu dedim. Bugün kazanılması gereken bir maçı kazandık, mutluyuz. Oyuncularla bu dönemi iyi geçmemiz gerekiyor. Mevcut oyuncuları geliştirebilirsek geliştireceğiz, geliştiremezsek değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Derbiye ilişkin görüşlerini ise Güneş, " Galatasaray maçını konuşmaktan öte bizim nasıl oynayacağımıza bakmamız lazım.. Biz yanlış yaparsak herkes bizi zorlar. Çok atan, çok yiyen bir takımız" şeklinde iletti.

Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın durumunu da açıklayan Şenol Güneş, "Ghezzal, 3 maçta da olmayacak. Dünya Kupası arasına kadar olmaz. Tedavisi ve çalışması olacak" dedi.