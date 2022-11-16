Liglere verilen Dünya Kupası arası takımlar için büyük bir avantaj oldu. Kulüplerdeki yaşanan sakatlıklar, bazı takımların yeterli kamp sürecini geçirememesi, yeni teknik adamların gelmesi gibi birçok etkeni göz önüne aldığımızda bu ara her takım için adeta ilaç gibi gelecek.

VALERIEN ISMAEL GİTTİ, ŞENOL GÜNEŞ GELDİ

Geçen sezonun sonlarına doğru takımın başına gelen Fransız teknik adam Valerien Ismael ile bu sezon devam eden Beşiktaş 'ta, yönetim ve taraftar oynanan oyundan memnun değildi. İç sahada Başakşehir maçının kaybedilmesiyle başlayan çatlak sesleri, sonunda bir gürültü yığınına döndü ve Trabzonspor karşılaşmasında Fransız hoca istifaya davet edildi.

Sonraki haftada deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen Hatayspor maçı da bu istifa seslerinin tuzu biberi oldu. O hafta yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

2. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yolların ayrılması sonrasında takımın başına 2015-2019 yılları arasında görev yapan ve 2 şampiyonluk kazandıran tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Ümraniyespor karşılaşmasıyla ilk maçına çıkan Şenol hoca, rakibini 5-2 mağlup etti. Sonraki hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasında alınan 2-1'lik yenilgi moralleri biraz bozdu.

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle ligin 14. haftasında oynanacak olan Antalyaspor karşılaşması ertelendi ve ileriki tarihte oynanmasına karar verildi.

DÜNYA KUPASI ARASINDA BOŞ DURMUYOR

Kartal’da, Şenol Güneş ve yardımcılarının Nevzat Demir Tesisleri’ne gitmeye devam ettikleri belirlendi. Takım tatilde olmasına rağmen çalışmalara ara vermeyen siyah-beyazlıların tüm maçları izleyerek detaylı analizler yaptığı öğrenildi. Teknik patron Şenol Güneş ve ekibinin yapacağı bu analizlerin ardından transfer için kapsamlı bir yol haritası çizilecek.

Siyah-beyazlılar ilk planda ihtiyaç belirlenen bölgelere takviye yapılması konusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Uzun süredir çok sayıda oyuncuyu yakından takip eden Kazancı, teknik heyetin taleplerine göre transfer konusunda düğmeye basacak. Maç analizlerinin ardından kadrodaki verimsiz bazı oyuncularla yolların ayrılması da planlanıyor. Şenol Güneş’in Antalya’da gerçekleşecek kamptan sonra kadroda düşünmediği oyuncuların isimlerini Ceyhun Kazancı’ya iletmesi bekleniyor.

AKADEMİYE ZİYARET

Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş Futbol Akademisi’ni ziyaret etti. Güneş, yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan’ın da yer aldığı ziyarette, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, akademi antrenörleri ve sporcularla bir araya geldi. Siyah-beyazlı hocanın toplantıda Ekşi ile görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.